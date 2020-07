Rimini: in un anno quasi triplicate le sanzioni per uso del telefonino alla guida

Cronaca

Rimini

| 13:38 - 02 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Raddoppiano in un anno, considerati i mesi di maggio e giugno, le violazioni degli automobilisti legate all'uso del telefonino alla guida, al mancato uso delle cinture di sicurezza e alle mancate precedenze ai pedoni: da 124 nel 2019 alle 255 del 2020. Nel dettaglio sono rispettivamente, a maggio e giugno 2020, 90, 152 e 13. Quasi triplicate le sanzioni per uso del telefonino alla guida, da 59 a 152. "Si tratta di comportamenti irregolari alla guida, legati a violazioni che possono avere un’importante incidenza sui sinistri e sulle relative conseguenze, ma su cui si riesce ad intervenire solo attraverso il riscontro diretto degli agenti che operano sulla strada", spiega l'amministrazione comunale. Inoltre, rileva in una nota, sono "violazioni che vengono sanzionate senza l’aiuto, se non solo parzialmente, delle tecnologie, e del matching tra gli uffici, di in quanto, solo in alcuni casi d’incidente stradale è possibile poter ottenere conferma da parte delle società telefoniche dell’uso o meno dei cellulari in quella precisa circostanza".