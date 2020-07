Allerta meteo: arrivano temporali e calo termico sul riminese

Attualità

Rimini

12:53 - 02 Luglio 2020

Francesco Gennari Photography.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Emissione del 02/07/2020 ore 11:45



Il transito di un’onda depressionaria determinerà instabilità nel corso della giornata di Venerdì 3 Luglio e nelle prime ore della giornata di Sabato 4 Luglio. I fenomeni temporaleschi potranno risultare di forte intensità.

Risulta emessa un’allerta di Protezione Civile per temporali, piene dei fiumi e dei corsi minori, frane.



Venerdì 3 Luglio 2020



Stato del cielo: Poco nuvoloso al mattino ma con sviluppo di nubi cumuliformi già dal tardo mattino. Addensamenti più consistenti tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: pressoché assenti in mattinata, nel corso del pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali sulla fascia collinare e pianeggiante, in sconfinamento entro la prima serata fin sulla costa. Seguirà probabile pausa precipitativa successivamente alla quale l’instabilità vedrà un nuovo incremento verso la prima nottata di Sabato 4 Luglio.

Temperature: in aumento, minime comprese tra +14°C e +17°C, massime comprese tra +25°C e +29°C.

Venti: deboli/moderati dai quadranti settentrionali con rinforzi nelle ore serali ed in prossimità dei fenomeni temporaleschi.

Mare: da poco mosso a mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 4 Luglio 2020



Stato del cielo: Molto nuvoloso nottetempo e in prima mattinata con tendenza a schiarite, più ampie nella seconda parte di giornata.

Precipitazioni: rovesci nottetempo e probabilmente nella prima parte di mattinata in via di attenuazione. Assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra +14°C e +18°C, massime comprese tra +22°C e +26°C.

Venti: deboli/moderati da Est/Nord-Est.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 5 Luglio 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra +14°C e +19°C, massime in aumento, comprese tra +24°C e +28°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali con temporanei rinforzi lungo la costa.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: molto alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizia all’insegna di condizioni prevalentemente stabili e soleggiate, con temperature in rialzo su valori prossimi alla media del periodo. Rimane da valutare un possibile transito perturbato tra Mercoledì 8 e Giovedì 9 Luglio.

