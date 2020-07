Cinema Tiberio: dal 3 al 5 luglio Drive Me Home con Vinicio Marchioni

Eventi

Rimini

| 12:40 - 02 Luglio 2020

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini ultimo appuntamento per la rassegna Fice Emilia Romagna Accadde Domani, il tradizionale appuntamento d’inizio estate con il cinema italiano: in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio (ore 21.15) l’opera prima di Simone Catania Drive Me Home con Marco D’Amore, Vinicio Marchioni e Lou Castel. Amici fin da ragazzini, Antonio (Vinicio Marchioni) e Agostino detto Tino (Marco D’Amore) sono nati nella campagna siciliana, che hanno abbandonato in tempi diversi e senza avere modo di salutarsi. Li ritroviamo adulti, quando Antonio si mette sulle tracce di Agostino, che ritrova autotrasportatore in Belgio. La loro separazione è uno strappo ancora irrisolto ma le diffidenze tra loro cederanno il posto a un inaspettato riallineamento della loro sintonia.



La serata sarà accompagnata da degustazione di Birra Amarcord, birrificio familiare indipendente dal 1997.



Biglietti interi € 6, ridotti € 5. Prenotazione consigliata online su liveticket



La capienza attuale della sala, secondo le norme vigenti di sicurezza, è di 58 posti con le sedute a distanza di un metro, ai sensi del protocollo Covid.



Eventuali gruppi di persone (famiglie, congiunti) possono acquistare posti vicini telefonando al 328/2571483 (dalle ore 10 alle ore 14 e dalle ore 17 alle ore 20).