Stage settimanali estivi al Tennis Club Riccione

Sport

Riccione

| 12:28 - 02 Luglio 2020

Tennis Club Riccione.

Un'estate insieme, all’insegna del tennis. E' l’invito accattivante che arriva dalla nuova proposta del Tennis Club Riccione: nei mesi di luglio e agosto la possibilità di stage settimanali per bambini e ragazzi, per tutti i livelli (principianti, intermedi e avanzati).

A disposizione dei giovani tennisti, sia del comprensorio che in vacanza nella Perla Verde, tutta la professionalità, l'esperienza e la passione dello staff del circolo di via Forlimpopoli - ormai una delle realtà consolidate di vertice dal punto di vista tecnico e organizzativo della provincia di Rimini -, a cominciare dalla maestra nazionale Federica Cerri e dal tecnico Gioia Barbieri, ex numero 170 della classifica mondiale (ranking raggiunto il 15 settembre 2014).

Un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Moreno Pecci sulla base del grande entusiasmo nei confronti di questo sport manifestato subito dopo la fine del lockdown. "Nel momento in cui le autorità hanno disposto la riapertura dei circoli sportivi abbiamo notato una richiesta crescente per il tennis - spiega il numero uno del Tennis Club Riccione – e alla luce di questo trend ho spinto sui nostri maestri perché la scuola sia la parte sempre più importante della nostra attività, avendo come obiettivo non solo l’agonismo ma anche le tante persone, in particolare giovani, che si avvicinano al tennis. Senza dimenticare naturalmente il padel, disciplina in grande espansione: non a caso, nel nostro club vediamo anche tanti ragazzi che si approcciano a questo sport. Sono situazioni che ci spingono come dirigenti a sviluppare progetti in grado di dare risposte puntuali a questo tipo di domanda”.

Per informazioni e adesioni ci si può rivolgere al Tennis e Padel Riccione: tel. 0541 643684 o 349 7672023.