Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, ufficiale il centrocampista classe '91 Leardini

| 12:24 - 02 Luglio 2020

Giacomo Leardini con la maglia dell'Accademia Rimini in una sfida contro l'Athletic Poggio, la sua nuova squadra.

Inizia a tutto gas il mercato estivo dell’Athletic. Infatti dopo le conferme di Fontana, Mariotti, Veneruso e Pugliese, la società di Via Costa del Macello annuncia l’ingaggio di 𝐆𝐢𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨 𝐋𝐞𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐢. Nato a Rimini, classe ’91, si tratta di un centrocampista completo dotato di grande tecnica ed intelligenza, qualità che gli garantiscono un’ottima lettura delle situazioni di gioco. Nel corso della sua carriera il neo giocatore bernese può vantare anche una presenza di novanta minuti nel torneo di 𝐂𝐨𝐩𝐩𝐚 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐂 (edizione 2008/2009) quando col Bellaria è sceso in campo contro la Giacomense. E dopo un’annata trascorsa in pianta stabile con la prima squadra biancoazzurra, il mediano romagnolo ha giocato due stagioni in Eccellenza, tre in Promozione, cinque in Prima Categoria ed una in Seconda con le maglie di Verucchio, Marignanese, Pietracuta, Borghi, Corpolò, Accademia e Miramare. Poi lo scorso inverno il trasferimento alla Juvenes Dogana, nel campionato sammarinese, prima della sospensione legata all’emergenza Covid-19.



