Morciano, ecco tutti gli eventi dell'estate tra teatro, musica e cinema

Eventi

Morciano di Romagna

| 12:22 - 02 Luglio 2020

Un fotogramma di "Cyran mon amour" che apre la rassegna di eventi a Morciano.

Una porta che si affaccia sulla piazza del Paese, un invito a uscire di casa, a riappropriarsi degli spazi cittadini, ad accogliere e socializzare. E' questo il messaggio racchiuso nel logo ufficiale di 'Morciano Estate Aperta 2020', il calendario (per la direzione artistica di Alex Gabellini) di eventi che animerà il capoluogo della Valconca per tutta l'estate, a partire da venerdì 3 luglio fino al 30 agosto prossimo. Appuntamenti che vanno dalla musica al teatro per famiglie fino ad arrivare al cinema con le proiezioni sotto le stelle. Un'offerta ricca che testimonia la voglia della comunità morcianese di tornare alla normalità dopo i mesi di lockdown e di vivere un'estate all'insegna del divertimento e dello stare insieme. Due le location individuate per la rassegna: via Colombari (Area Poste) e il parco urbano Del Conca. Per tutti gli eventi è stato predisposto un protocollo di sicurezza ad hoc che consentirà di rispettare le norme per il contenimento del contagio e le indicazioni relativa al distanziamento intepersonale. Complessivamente sono in programma 16 date, tutte con inizio alle 21.15: 5 spettacoli di teatro per famiglie (mercoledì), 4 eventi musicali (sabato e domenica) e 7 proiezioni di cinema all'aperto (il venerdì) in collaborazione con il circolo di cinema 'Toby Dammit' di Cattolica. Si comincia venerdì 3 luglio proprio con il cinema in compagnia di “Cyran Mon Amour”, commedia che racconta le vicende del talentuoso drammaturgo Rostand.

Qui tutto il programma