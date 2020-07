Caldo killer, 42enne stroncato da un colpo di calore nel Riminese

Cronaca

Morciano

| 11:34 - 02 Luglio 2020

Malore dovuto al caldo.

Il cadavere di un 42enne, probabilmente stroncato da un malore dovuto al caldo, è stato trovato in casa a Morciano di Romagna. Da giorni non rispondeva al telefono e il fratello preoccupato ha deciso di andare a cercarlo di persona. Il soccorso sanitario, non ha potuto far altro che decretare il decesso. Stando al primo esame del medico legale, la causa più probabile del decesso sarebbe da ricondurre ad un malore conseguenza del cedimento del cuore causato da un colpo di calore. L'uomo era appassionato di bodybuilding, e non soffriva di nessuna malattia.