Corsi per giovani imprenditori a Rimini: continua l'impegno di Zeinta di Borg

Rimini

| 11:25 - 02 Luglio 2020

Dopo l’avvio con successo del primo corso (partito lo scorso 19 giugno) a cui hanno partecipato diversi giovani e in totale sono stati richiesti circa 300 mila euro alla Finanziaria dello Stato Invitalia, prosegue l’attività corsistica dell'Ente Nazionale per il Microcredito e Zeinta di Borg.

La contribuzione è a tasso zero rimborsabile comodamente in sei anni dalla richiesta.



Il corso si svolge online e quindi si rivolge a tutti i soggetti tra i 18 e 30 anni che abitino nel territorio italiano.

I requisiti essenziali, oltre all’età, sono: non essere impegnati in lavoro o studio e avere un’idea imprenditoriale.

Il corso è finalizzato a redigere correttamente un piano aziendale della propria idea.



Il docente è il professor Giovanni Susi, esperto di comunicazione e marketing di impresa accreditato presso l’Ente Nazionale del Microcredito in nome e per conto dell’Ente attuatore Zeinta di Borg. Ente attuatore è il soggetto autorizzato dal MiSe per realizzare percorsi formativi finalizzati alla presentazione di progetti imprenditoriali, senza il soggetto attuatore tutto questo non avrebbe possibilità di realizzazione.



Altri corsi saranno organizzati in agosto.





Sono aperte le iscrizioni che si chiuderanno il 10 agosto, per informazioni:



Prof. Giovanni Susi – 392/8501247