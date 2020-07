Crisi delle imprese, soluzioni e prospettive: un webinar in collaborazione con Confindustria Romagna

Attualità

Rimini

| 11:18 - 02 Luglio 2020

"Crisi d'impresa, misure di sostegno e modelli organizzativi 231: soluzioni e prospettive" è il titolo del webinar organizzato per oggi pomeriggio, giovedì 2 luglio, dalle 15 alle 17. in collaborazione con Confindustria Romagna. Tra gli interventi, dopo il saluto di Paolo Maggioli, Presidente di Confindustria Romagna: Mario Ferri, dottore commercialista, che interverrà su "Una prospettiva sulla procedura di allerta e di composizione assistita della crisi"; Paolo Ghiselli, avvocato penalista del Foro di Rimini, che parlerà della "Tutela dell'imprenditore dalla contestazione dei reati colposi e la funzione dei modelli 231"; Fabio Fraternali dell'Università di Bologna parlera delle "Misure di sostegno alle imprese". Presente anche il Dott. Fulvio Scognamiglio di Generali Assicurazioni.

Il webinar, gratuito, è trasmesso tramite la piattaforma Streamyard (a questo link) e sarà visibile su Youtube (clicca qui).



Per informazioni studiolegaleghiselli@gmail.com