Baseball tempo di acquisti, a San Marino arriva Giulio Monello

Sport

Repubblica San Marino

| 09:39 - 02 Luglio 2020

Giulio Monello - foto ufficio stampa San Marino Baseball.

È Giulio Monello la novità in casa San Marino Baseball. Il catcher, cresciuto nelle giovanili di Redipuglia (e con 24 turni in battuta nel 2019), arriva sul Titano dopo essersi ben disimpegnato in questa stagione con gli Odessa Wranglers Community College prima dello stop per l’emergenza Covid. Per lui, in 21 partite, la non indifferente media di 548 con 19 rbi, 5 doppi, 2 tripli e 3 homer.

Le cifre sono valse a Monello l’inclusione nella seconda squadra All American di junior college per quanto riguarda la NJCAA. Prospetto classe ’98 molto interessante, da questo 1° luglio è a disposizione del manager Mario Chiarini per gli allenamenti in vista dell’imminente stagione agonistica.