Al via il bonus vacanze, già 150mila quelli erogati. Come fare per averlo

Attualità

Rimini

| 08:50 - 02 Luglio 2020

Sono circa 150mila i bonus vacanze erogati nel primo giorno di applicazione, per un controvalore economico vicino a 70 milioni di euro. E sono 451 i nuclei familiari che hanno già speso il buono nelle strutture ricettive che aderiscono all'iniziativa voluta dal governo nel decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza Covid-19. Per il ministro Dario Franceschini si tratta di "un aiuto concerto a famiglie, alberghi e imprese turistiche". Ma per Salvini la misura è 'demenziale': "Chiedono agli albergatori di anticipare i soldi". Nel riminese sono oltre 400 le strutture alberghiere che lo accettano.





Bonus vacanze, chi ne ha diritto. Il credito è destinato alle famiglie che hanno un Isee non superiore a 40mila euro ed è utilizzabile da un solo membro della famiglia. Per il calcolo dell’Isee è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica, che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. Per informazioni su come ottenere la Dsu e calcolare l’Isee, si può fare riferimento al sito dell’Inps.



L’importo è erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare: 500 euro per chi ha un figlio a carico; 300 euro per nuclei di due persone; 150 euro per i singoli. Possono usufruire del bonus vacanze anche persone diverse dal richiedente, ma devono appartenere allo stesso nucleo per cui si è fatta richiesta.



Come funziona e quando va usato. Il bonus vacanze può essere utilizzato una sola volta dal 1° luglio al 31 dicembre 2020: per l’80% sarà sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura, mentre il restante 20% andrà come detrazione dall’imposta sul reddito. Le strutture ricettive potranno cedere il credito ai propri fornitori privati, agli istituti di credito o agli intermediari finanziari.Il buono può essere usato per i pagamenti direttamente alla struttura o attraverso agenzie viaggi e tour operator.



Il bonus vacanze non è valido su Booking e Airbnb. Attenzione, però. Stando al decreto Rilancio, per ottenere lo sconto, il pagamento alla struttura (che sia b&b, albergo, agriturismo o camping) deve essere corrisposto in un’unica soluzione e “senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator”. Sono quindi escluse dal provvedimento le piattaforme di prenotazione come Airbnb e Booking e simili.





Come richiedere il bonus vacanze: l’app IO Italia e l’identità digitale. Il bonus vacanze sarà digitale. Per richiederlo, dunque, bisogna presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Quindi, se sforniti, bisogna dotarsi di un’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Chi non è in possesso dell’identità digitale, può fare richiesta: qui per Spid, qui invece per Cie 3.0. Infine, è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app gratuita della Pubblica Amministrazione, IO (io.italia.it) ed effettuare il primo accesso.



Dal 1 luglio, attraverso l’app IO si può fare richiesta del bonus vacanze. L’app verifica l’idoneità dei requisiti e, in caso positivo, conferma l’importo spettante, distinto tra sconto e detrazione. Fornisce contestualmente un codice univoco e un QR-Code da comunicare all’operatore al momento del pagamento del soggiorno.



Cosa deve fare l’albergatore. Innanzitutto far sapere al cliente che la struttura per le vacanze aderisce all’iniziativa. Al momento del pagamento, l’operatore dovrà verificare la validità sul sito dell’Agenzia delle entrate e, in caso positivo, applicare lo sconto. Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurate al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.



Sulla pagina del sito dell’app IO.italia.it dedicata al bonus vacanze, sono spiegate passo passo tutte le procedure per accedere al servizio.



Cos’è e come funziona l’app IO. L’app IO, come si legge dal sito del Ministero dell’Innovazione, nasce per facilitare l’accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione a disposizione dei cittadini. Permette ad esempio di pagare tramite la piattaforma tributi, multe, Tari, il bollo auto, persino la mensa della scuola, in sicurezza attraverso pagoPA. I metodi di pagamento supportati sono diversi, tra cui carte di credito, bancomat e PayPal. L’app consente di ricevere anche avvisi da parte di tutti gli Enti pubblici, gestire le scadenze con la Pubblica Amministrazione. Da quest’anno anche il bonus vacanze.