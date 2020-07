Gatteo: tragedia sulla strada, muoiono padre e figlia 13enne

Cronaca

Due persone, padre e figlia, rispettivamente di 40 e 13 anni, sono morte in un incidente stradale verso le 17.30 di mercoledì a Gatteo. I due erano su uno scooter finito contro un camion vicino alla rotonda dei Fienili, sulla via Rigossa. Secondo una prima ricostruzione la moto procedeva in direzione monte e, per cause ancora al vaglio, ha perso il controllo invadendo la corsia opposta. Una volta uscito dalla rotatoria ha urtato contro un mezzo pesante che procedeva in direzione mare. L'impatto è stato violentissimo. Lui, Donato Farro era alla guida ed è morto sul colpo. La ragazzina si chiamava Asia ed è spirata dopo i disperati tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi. Provenivano dal mare. E' intervenuta la Polizia locale dell'Unione del Rubicone e il 118. L'uomo, che viveva a Savignano, era un sottuficiale dell'aeronautica assegnato a Rimini. Sotto shock l’autista del camion, un giovane di origini campane che vive a Rimini e che lavora per una ditta di Borghi.