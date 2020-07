Torna a rallentare la pandemia da Coronavirus in regione, oggi solo 16 nuovi positivi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:42 - 01 Luglio 2020

Sono solo 16, di cui appena 7 sintomatici, i nuovi casi di persone affette da Covid-19 nella regione Emilia Romagna, questo almeno il risultato dei 3882 refertati martedì. Le nuove guarigioni sono state 20, per un totale di 23.242, ovvero l'81,5% dei contagiati da inizio crisi. Scendono i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1002 (8 in meno rispetto a ieri).



Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 888, l’88,6% di quelle malate. I pazienti in terapia intensiva sono scesi a 10 (-2), quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 104 (-4). Purtroppo si registrano 4 nuovi decessi, uno in provincia di Rimini, territorio nel quale c'è stato uno dei nuovi contagi, però asintomatico.