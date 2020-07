Addio Enzo Corbari: scomparso lo storico medico del Basket Rimini

Attualità

Rimini

| 17:25 - 01 Luglio 2020

Enzo Corbari nel 2016 con l'assessore allo sport del Comune di Rimini, Gianluca Brasini.

Rimini piange la scomparsa di Enzo Corbari, 84 anni, storico medico della squadra di Basket cittadina, sottratto all'affetto dei suoi cari e degli appassionati di pallacanestro da una malattia incurabile. Nel 2016 Corbari aveva lasciato il Basket Rimini per raggiunti limiti di età, dopo 54 stagioni. La collaborazione con il team biancorosso erae nata nel 1962, subito dopo la laurea in medicina. E’ stato inoltre presidente dell’Avis per tre mandati e dirigente ospedaliero del Pronto Soccorso di Rimini. L'amministrazione comunale lo aveva premiato, nel 2016, con una targa riportante la scritta: "Al prof per la sua professionalità, umanità e simpatia". La redazione di altarimini.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Enzo Corbari.