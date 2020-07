Andrea Guerra nella giuria degli oscar: grande riconoscimento per il compositore riminese

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:59 - 01 Luglio 2020

Andrea Guerra con Emma Petitti e Alice Parma.

Il compositore di Santarcangelo di Romagna Andrea Guerra è stato eletto nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l'organizzazione che assegna i premi Oscar. Il sindaco di Santarcangelo Alice Parma ha commentato la notizia, sottolineando la felicità e l'orgoglio per il "nuovo prestigiosissimo riconoscimento ad Andrea e alla sua straordinaria carriera". Inoltre, rimarca il primo cittadino clementino, "da oggi, un pezzo di Santarcangelo entra a far parte del più antico e prestigioso premio cinematografico del mondo". Le congratulazioni per Guerra arrivano anche da Emma Petitti, presidente dell'assemblea regionale Emilia Romagna: "Una nomina molto prestigiosa che gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'industria cinematografica nazionale e che Andrea merita al 100%. Non posso che esprimere la mia felicità per questo importante riconoscimento, fonte di orgoglio per tutta la comunità riminese ed emiliano-romagnola. In bocca al lupo".