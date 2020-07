Riapre per l'estate la postazione Polfer a Riccione

Attualità

| 16:19 - 01 Luglio 2020

Agenti della Polfer alla stazione di Riccione.

Da oggi (mercoledì 1 luglio) fino alla fine di agosto, torna a riaprire la postazione della Polizia Ferroviaria in stazione a Riccione (Rimini), dalle 7 del mattino fino a oltre l'una di notte. Sospeso per 12 anni, il servizio era tornato nell'estate 2019 e viene riproposto quest'anno, con agenti che dipendono dal compartimento di Bologna, coordinati dalla sezione di Rimini. «La presenza stabile di agenti della polizia ferroviaria alla stazione di Riccione è un valore aggiunto per la sicurezza dei cittadini e dei turisti», commenta il sindaco di Riccione Renata Tosi. Prosegue il primo cittadino: «Siamo molto contenti di sapere che anche quest'anno è stata accordata alla nostra città il posto fisso della Polfer alla stazione, una delle porte d'ingresso alla città. I turisti che ogni anno scelgono di arrivare a Riccione in treno sono molti e quindi sapere di poter contare per un orario molto lungo di un presidio così fondamentale, ci rende sicuramente molto più tranquilli».