Eccellenza della formazione: Gruppo Maggioli selezionato da Fondimpresa

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:54 - 01 Luglio 2020

Ingresso Maggioli.

Maggioli SpA è stata individuata da Fondimpresa come eccellenza nel campo della formazione continua e selezionata tra le 15 Aziende scelte per l’attività di monitoraggio valutativo 2020.



In Emilia-Romagna le aziende aderenti a Fondimpresa sono circa 11mila. Il Gruppo Maggioli è stato scelto alla luce del costante utilizzo del Conto Formazione.



Obiettivo del monitoraggio è infatti quello di realizzare uno studio dedicato all’esperienza delle imprese che ricorrono con continuità agli strumenti messi a disposizione dal Fondo.



Martedì 23 giugno, l'Articolazione Territoriale di Fondimpresa ha svolto il monitoraggio tramite piattaforma online raggiungendo la sede del Gruppo, intervistando Cristina Maggioli, Direttore Risorse Umane e Nicoletta Belardinelli, Responsabile della Formazione, oltre ad alcuni dipendenti che hanno partecipato ai corsi dedicati a: “La valutazione”, “Comunicazione efficace”, “Problem Solving” ed “Essere responsabili”, per un totale di 13 persone coinvolte.



Tutti gli intervistati hanno raccontato le loro esperienze in aula esprimendo entusiasmo ed interesse ai programmi formativi svolti e alle tematiche trattate.



L’ambito tematico prioritario dell’approfondimento si è focalizzato sull'innovazione digitale e tecnologica di processo, di prodotto e di organizzazione.



Obiettivi della ricerca sono quelli di valorizzare l’utilità della formazione finanziata tramite Fondimpresa, delineare quali fattori intervengono per il raggiungimento degli obiettivi e far circolare le esperienze di buone prassi.



“Siamo molto gratificati per essere stati scelti – dichiara Cristina Maggioli, che prosegue - Sono convinta che la crescita che il nostro Gruppo ha avuto in questi anni non sarebbe stata tale senza una formazione costante delle persone che ci lavorano. L’azienda cresce in maniera armonica solo se lo si fa insieme a chi vi opera“.