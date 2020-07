Rimini: stop alle auto in viale XX Settembre tre giorni alla settimana

Attualità

| 15:10 - 01 Luglio 2020

Borgo San Giovanni, via XX Settembre.

L’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel borgo San Giovanni, cha inizia oggi (mercoledì 1 luglio) dalle 19,30 alle 24 in fase sperimentale, parte per accompagnare l’iniziativa lanciata dai commercianti del Borgo San Giovanni che hanno aderito alla Rimini Shopping Night e si stanno adoperando per rendere il borgo più vivo, più accogliente e più aperto nelle ore serali estive dal mercoledì al venerdì. L’isola pedonale istituita, è un primo tassello di innesco del processo di riqualificazione, ed è prevista per tre giorni a settimana: il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle ore 19,30 fino a mezzanotte. L’area della pedonalizzazione riguarda il Viale XX Settembre, compreso tra l’incrocio con le vie Gueritti e Tripoli e l’Arco D’Augusto.



«E’ un primo passo - sottolinea Roberta Frisoni, assessore alla mobilità - nato dall'ascolto e dal confronto con le esigenze dei cittadini e dei commercianti di quella zona, per allargare il centro storico oltre le mura e stimolare la fruizione, nelle ore serali, di una parte antica e significativa della nostra città come il borgo San Giovanni. L’allargamento del centro verso i borghi è un’idea che da tempo sta mettendo in atto quest’amministrazione una visione in cui le isole pedonali sono collegate alla rete delle ciclabili che stiamo realizzando, dedicando più spazio alle persone per ritrovarsi, fare shopping, passeggiare e muoversi in sicurezza nella nostra città. A breve partiranno anche i lavori di messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili e di riqualificazione del Borgo stesso».