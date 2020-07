San Marino per ora fuori dall'incubo Covid-19: zero casi e zero quarantene Le autorità del Titano sospendono gli aggiornamenti sulla pandemia

Attualità Repubblica San Marino | 13:34 - 01 Luglio 2020 Foto Simone Fiorani. Nessun ulteriore caso di positività da nuovo Coronavirus a San Marino, a seguito dell'analisi di altri 16 tamponi. L'ultimo caso è stato riscontrato una settimana fa, tra lunedì 22 e martedì 23 giugno. Da allora la Repubblica del Titano ha visto dimunuire progressivamente i casi attivi, fino allo zero. In totale, dal 27 febbraio, sono state contagiate 698 persone: 42 i decessi, 656 le guarigioni. E si sono esaurite anche le quarantene: in totale sono state 2147. Da inizio epidemia le autorità sanitarie hanno esaminato 5729 tamponi, i test sierologici invece sono stati complessivamente 17.416.