Calcio RSM: quarta stagione alla Cosmos per il portiere Gregori

Sport

Repubblica San Marino

| 12:22 - 01 Luglio 2020

Andrea Gregori, portiere della Cosmos.

Andrea Gregori rimarrà alla Società Sportiva Cosmos per il quarto anno consecutivo. Ne dà notizia la dirigenza del club calcistico di Serravalle.



L’estremo difensore italiano ex Villa San Marino e Vismara 2008 afferma: “È un motivo di grande soddisfazione e orgoglio per me rimanere alla Società Sportiva Cosmos. Come fatto in passato, cercherò di dare il massimo per onorare al meglio la maglia gialloverde sia negli allenamenti che nelle partite. Anche per me la Cosmos rappresenta una seconda famiglia e spero in futuro di togliermi grandi soddisfazioni insieme ai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e alla dirigenza. Riguardo la scorsa stagione, posso solo dire che la prima parte è da dimenticare; la seconda parte, invece, ci ha visto trovare la quadra e ottenere risultati importanti. Purtroppo il campionato è stato interrotto a causa dell’emergenza coronavirus, ma nella prossima stagione dovremo riuscire a ripartire da dove ci siamo fermati, cioè dal lavoro svolto che ci aveva permesso di posizionarci al quarto posto nel Q2 a 6 giornate dalla fine della regular season. Ci attenderà sicuramente un campionato difficile e sempre più competitivo, ma faremo di tutto per affrontare ogni partita determinati e consapevoli di poter contare su un gruppo forte, uno staff tecnico preparato e una dirigenza che ci supporta sempre”.