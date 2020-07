Opel Marcar e Misano World Circuit ancora insieme nel 2020

Attualità

Misano Adriatico

| 12:16 - 01 Luglio 2020

Anche nel 2020 Opel Italia tramite la concessionaria riminese Opel Marcar è partner di Misano World Circuit insieme ai prestigiosi brand che affiancano il circuito internazionale nell’attività annuale.



“Si conferma una collaborazione solida – il commento di Andrea Albani, managing director MWC – in una stagione che è nata con le complicazioni che sappiamo, ma che promette un’evoluzione positiva se continueremo tutti ad agire con responsabilità e nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Opel Marcar è una azienda leader del territorio con i suoi oltre 50 anni di attività e ciò assume ulteriore significato perché conferma il nostro legame con le aziende della Riders’ Land”.







“MWC è il luogo magnetico nel quale si esprime la passione per il motorsport, ma dove trovano occasione di comunicazione i grandi brand della filiera automobilistica – commentano Marco Ciavatta, titolare di Opel Marcar e il District Manager Opel Italia Paolo Paroli – Il circuito concentra anche le tecnologie più innovative, che qui si sperimentano e si affermano. Opel Marcar è naturalmente interessata a tutto ciò, mettendo a disposizione mezzi utili a svolgere servizi in pista e di rappresentanza con mezzi ad alimentazione elettrica ed ibrida”.







Grazie a Opel Italia saranno ‘targate’ Marcar la Medical Car ufficiale di MWC, con il modello Grandland X Hybrid a disposizione del team di medici guidato dal Dott. Eraldo Berardi e una courtesy car Grandland X Hybrid, oltre alla nuova Opel Corsa elettrica.







La consegna ufficiale è avvenuta a Misano World Circuit nel corso degli attesissimi test programmati da ACI Sport.