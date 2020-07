"Il Vangelo secondo Matteo Z" la storia del Cardinale Zuppi al Tiberio di Rimini

Eventi

Rimini

| 11:42 - 01 Luglio 2020

Un fotogramma del documentario.

Terza serata al Cinema Tiberio di Rimini per la rassegna FICE Emilia Romagna Doc in Tour, il tradizionale appuntamento dedicato al documentario emiliano-romagnolo: la rassegna è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili distanziati (58) per la normativa vigente in materia sanitaria. I posti verranno assegnati direttamente in biglietteria in ogni serata, non si effettuano prenotazioni. Le proiezioni iniziano alle ore 21.



Giovedì 2 luglio è in programma una serata dedicata al sociale: il primo film in programma è Il Vangelo secondo Matteo Z – professione vescovo di Emilio Marrese che segue l’attività dell’instancabile Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna nelle sue frenetiche giornate, con la partecipazione amichevole di Bob Messini e Alessandro Bergonzoni. A seguire Storie del dormiveglia di Luca Magi che racconta le storie degli ospiti del Rostom, dormitorio bolognese che ospita numerosi senza fissa dimora.