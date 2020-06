FOTO Tremendo scontro tra auto e camioncino, due bambini feriti leggermente

Cronaca

Morciano di Romagna

| 21:26 - 30 Giugno 2020

La Fiat Multipla, sulla quale viaggiavano marito, moglie e i due figli bambini. Foto Amato Ballante.

Un incidente frontale che poteva avere gravi conseguenze, ma fortunatamente le persone coinvolte, anche due bambini, sono rimaste tutti ferite in modo non grave. E' quanto avvenuto alle 20.10 circa di oggi (martedì 30 giugno) in via Cinque Quattrini a Morciano di Romagna: un uomo di Cattolica, alla guida di un furgoncino, stava rientrando a casa, quando, nell'affrontare una curva, si è trovato di fronte due automobili incolonnate dietro un trattore. I veicoli viaggiavano a velocità ridotta, così il conducente del furgoncino, secondo una prima ricostruzione, ha frenato bruscamente, finendo nella corsia di marcia opposta. Qui è avvenuto il frontale con una Fiat Multipla, sulla quale viaggiavano marito, moglie e i due figli bambini. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi. Per precauzione i bambini sono stati portati in ospedale; e sempre per precauzione i Vigili del Fuoco sono intervenuti, visto che la Fiat Multipla è alimentata da Gpl. I rilievi dell'incidente affidati ai Carabinieri di Morciano: dopo un'ora, la strada era ancora chiusa al traffico veicolare. Foto Ballante