La pandemia in provincia non si è ancora fermata: un nuovo positivo e un decesso

Attualità

Rimini

| 18:03 - 30 Giugno 2020

Un signore al mercato di Bellaria (foto di Alessia Bocchini).

Una nuova persona (donna) positiva ma asintomatica e purtroppo un nuovo decesso di una donna di 87 anni nell'aggiornamento del martedì sull'andamento della pandemia da Coronavirus in provincia di Rimini, prima della Regione e poi della Prefettura.



Non ci sono nuove guarigioni da comunicare: questo significa che se il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale a 2195 casi, i guariti residenti restano fermi a 1919. Significa che gli attuali positivi sono soltanto 30, mentre restano 12 i Comuni Covid free, più Casteldelci che lo è sempre stato fin dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali casi di positività sono 11 a Rimini, 3 a Cattolica, 3 a San Giovanni in Marignano, 2 a Riccione, 2 a Misano Adriatico, 2 a Morciano, 2 a Montescudo Monte Colombo, 1 a testa per Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina, San Clemente, Coriano, San Leo.







Comune per Comune



Rimini 811 casi totali, 102 decessi, 698 guariti

Cattolica 274 casi totali, 38 decessi, 233 guariti

Riccione 263 casi totali, 38 decessi, 223 guariti

Misano A. 130 casi totali, 16 decessi, 112 guariti

San Giovanni in M. 143 casi totali, 14 decessi, 126 guariti

Montescudo Monte Colombo 41 casi totali, 2 decessi, 37 guariti

Morciano 48 casi totali, 4 decessi, 42 guariti

Santarcangelo 78 casi totali, 4 decessi, 73 guariti

San Clemente 41 casi totali, 5 decessi, 35 guariti

Coriano 80 casi totali, 7 decessi, 72 guariti

Bellaria Igea Marina 48 casi totali, 7 decessi, 40 guariti

San Leo 10 casi totali, 0 decessi, 9 guariti.



Comuni Covid-19 free: Novafeltria, Saludecio, Verucchio, Pennabilli, Mondaino, Montefiore Conca, Gemmano, Montegridolfo, Talamello, Poggio Torriana, Maiolo, Sant'Agata Feltria.



Totale: 2101 casi, 252 decessi, 1819 guariti, 30 attuali positivi.