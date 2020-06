Calcio C: Vis Pesaro, l'ex Rimini Sandro Cangini nuovo responsabile del settore giovanile

Sport

Pesaro

30 Giugno 2020

Sandro Cangini con Giorgio Grassi ai tempi del Rimini.

La Vis Pesaro 1898 comunica che Sandro Cangini è il nuovo responsabile del settore giovanile biancorosso e Alessandro Sandreani il nuovo tecnico della formazione Berretti. Entrambi sono rimasti affascinati e colpiti dal progetto Vis Pesaro, trovando facilmente un punto d’intesa con la società.

Per Sandro Cangini, 57 anni, si tratta di un ritorno in biancorosso: l’ex direttore sportivo del Rimini ha infatti giocato nella Vis Pesaro per tre stagioni, dal 1985 al 1988, vestendo la maglia numero 9 e segnando 32 gol. Con le sue reti il club vinse sia la Serie D che la Serie C2.

Alessandro Sandreani, 40 anni, è invece stato giocatore e allenatore del Gubbio, società in cui vanta 22 panchine in Serie C, girone B. Figlio di Mauro (il padre fu capitano della Vis Pesaro, giocando da libero con la maglia numero 6, dall’84 all’87, per due stagioni compagno di Cangini), Alessandro nell’ultima stagione ha allenato l’Angelana, squadra militante nell’Eccellenza umbra.