Rimini: oltre 200mila euro dalla Regione per finanziare 12 progetti culturali

Attualità

Emilia Romagna

| 15:16 - 30 Giugno 2020

Sede della giunta regionale.

Una ricca e variegata serie di proposte di musica dal vivo, dal pop al jazz, dalla classica alla lirica, appuntamenti internazionali e iniziative per valorizzare i piccoli borghi dell’Appennino e i centri di pianura nella stagione estiva. E poi mostre d’arte, promozione della scrittura narrativa e della poetica, progetti di valorizzazione dei piccoli teatri, iniziative per promuovere la legalità e la cittadinanza consapevole.

La giunta regionale Emilia Romagna ha varato il piano 2020 a sostegno di progetti e iniziative di promozione culturale (legge 37/94), che assegna circa 3,5 milioni di euro: 2.975.000 euro a sostegno di 203 progetti di promozione culturale di soggetti pubblici e privati del territorio, e 525 mila euro ai soggetti convenzionati (pubblici e privati).

La presentazione dei progetti è avvenuta in piena emergenza Covid-19. Ciò nonostante, complessivamente sono arrivate in Regione 316 domande tra quelle di associazioni ed enti locali. Di queste, sono state ammesse a contributo 147 domande presentate da Associazioni e Istituzioni, che hanno ottenuto un contributo di 1.829.500 euro e 56 presentate da Comuni e Unioni comunali, per 1.145.500 euro. La ripartizione delle risorse rispecchia in modo proporzionale il numero dei progetti pervenuti. Alla città di Bologna e provincia sono stati assegnati complessivamente 780 mila euro per 52 progetti, 500 mila a soggetti privati per 40 progetti e 280 mila ad Enti locali per 12 iniziative.



A Rimini e provincia i contributi ammontano a 201mila euro per 12 progetti, di cui 65mila ai soggetti privati per 7 progetti e 136mila euro ad Enti locali per 5 iniziative.



I progetti che avranno accesso ai fondi



1 XXI Festa de Borg (Associazione La società de Borg)

2 L'attore comico (mulino di Amleto)

3 Festival Le città visibili VII edizione (Le città visibili)

4 Estate arcipelago - Cultura, teatro, turismo (Arcipelago Ragazzi)

5 Riutilizzasi (Il palloncino rosso)

6 Grafica d'arte nelle terre malatestiane (Opificio della Rosa - ass. culturale)

7 Dalla classica al Rock: contaminazioni musicali 2020 (Rimini Classica)

8 La borgata che danza (Comune di Bellaria Igea Marina)

9 Mystfest - XLVII Premio Gran Giallo Città di Cattolica (Comune di Cattolica)

10 Rete dei teatri della Valmarecchia (Comune di Novafeltria)

11 Valmarecchia Music Festival (Comune di Verucchio)

12 La Madonna Diotallevi di Raffaello Sanzio e la tradizione del Rinascimento a Rimini (Comune di Rimini).