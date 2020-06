Prima gara dopo il lockdown: Simoncini ed Ercolani al Rally del Casentino

Sport

Montecopiolo

| 15:14 - 30 Giugno 2020

Lorenzo Ercolani e Davide Simoncini.

Si scaldano i motori. Nel week-end riprende ufficialmente la stagione agonistica 2020 per i piloti della Federazione Auto Moto San Marino dopo il lungo stop per l’emergenza Covid-19. Il primo pilota sammarinese in gara sarà Davide Simoncini, affiancato da Lorenzo Ercolani su Citroen DS3 R5. L’equipaggio della Scuderia San Marino parteciperà al 40° Rally del Casentino, prima tappa dell’International Rally Cup Pirelli.



Simoncini ha 33 anni e si alterna tra calcio ed automobilismo, le sue più grandi passioni.



“Gareggio per diletto, non ho mai partecipato ad un campionato intero – racconta – Al Casentino io e Lorenzo Ercolani daremo il massimo ma la cosa più importante per noi sarà il divertimento. Gareggeremo su una macchina con cui non abbiamo mai corso, in una categoria nuova per noi e per tutti. Dopo questa gara prevedo di partecipare anche al Rally San Martino di Castrozza ed al San Marino Rally”.



A proposito del San Marino Rally, la Fams sta lavorando con grande impegno per organizzare al meglio questa importante manifestazione. Il 48esimo San Marino Rally, lo ricordiamo, si svolgerà sabato 29 agosto e sarà valevole per il Campionato Italiano Rally Terra, il Campionato Italiano Rally Junior e la Coppa Rally di Zona 5.