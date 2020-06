Cattolica in Fiore: Garden Plan di Pesaro vince primo premio, secondo il Sorbo di Pennabilli

Attualità

| 15:09 - 30 Giugno 2020

Il vincitore del concorso che ha inaugurato Cattolica in fiore.

L’ultimo weekend di giugno ha regalato alla città di Cattolica meravigliosi colori e profumi grazie alla 48esima edizione di “Cattolica in Fiore”. L’evento è stato necessariamente riprogrammato da fine aprile allo scorso fine settimana a seguito dell'emergenza Covid-19. «Scelta premiata dal riscontro ottenuto», spiega l'amministrazione comunale: oltre 80 gli espositori che nel weekend hanno riempito il centro città snodandosi tra Piazzale Roosevelt, via Carlo Marx, Piazza Mercato, le vie Mancini e Bovio sino Piazza I° Maggio e via Curiel. Ed in via Matteotti sono tornati anche gli "Artigiani al Centro", con più di 20 postazioni per le loro creazioni "hand-made".



Venerdì mattina a Cattolica era presente anche il prefetto Alessandra Camporota, che ha presieduto la giuria del concorso per i migliori allestimenti dei florovivaisti, i cui vincitori sono stati premiati grazie al contributo di RivieraBanca. A fare gli onori di casa sono stati il sindaco Mariano Gennari e l’assessore al turismo Nicoletta Olivieri. Oltre al prefetto, a comporre la giuria l'ingegnere Andrea Baldassarri per RivieraBanca, ed i rappresentati locali delle forze dell'ordine, il comandante dei Carabinieri Antonino Miserendino, il comandante della Guardia Costiera Maurizio Spanò, ed il comandante della Guardia di Finanza Michele Bello.



Questi i premi che sono stati riconosciuti: 1° posto (1000 euro) per Garden Plan, di Pesaro, con il suo meraviglioso "Giardino delle farfalle" che ha incantato la giuria; 2° posto (500 euro) per il Sorbo, di Pennabilli, premiato per la grande varietà di piante autoctone, l'attività che punta a preservare biodiversità e alberi da frutto antichi; 3° posto (300 euro) all’azienda agricola Grossi Davide, di Ponte Buggianese (Pistoia), per la prima volta presente alla mostra di Cattolica, che ha sorpreso la giuria per la varietà di colori e profumi dello stand. Menzione speciale assegnata dal Comune di Cattolica, nell'ambito "non solo fiori", a Simona Angelini per le sue creazioni realizzate a mano e per l'uso creativo delle conchiglie.



«Un grazie – commenta l'assessore Olivieri - a Riviera Banca ed a tutti coloro che ci hanno creduto ed hanno lavorato per rendere possibile questo fine settimana offerto ai nostri cittadini e turisti. Non era scontato e non era facile per quest’anno riuscire a riproporre questo evento che, come da tradizione, segna l'inizio della stagione. Lo slittamento in avanti della manifestazione ha, in qualche modo, consentito di godere della sua bellezza anche a turisti e visitatori che generalmente non riescono ad essere presenti in città ad aprile. Ci ha fatto molto piacere ritrovare anche quest’anno il Prefetto che, in clima molto familiare, cordiale e di reciproca stima, si è immersa tra i vari stand soffermandosi a scambiare qualche parola con tutti. È solo l'inizio di una lunga stagione con cui la nostra comunità e gli operatori economici si vogliono dimostrare capaci di accogliere in piena sicurezza, garantendo gli standard qualitativi, e donando al contempo momenti di svago e divertimento ai nostri villeggianti e concittadini».