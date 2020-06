Pennabilli: lo storico geometra del Comune va in pensione dopo 40 anni

Attualità

Pennabilli

| 14:46 - 30 Giugno 2020

Da sinistra Matteo Guerrini e il sindaco di Pennabilli Mauro GIannini.



L'ufficio tecnico di Pennabilli "perde" il suo storico geometra, Matteo Guerrini, che da domani (1 luglio) sarà ufficialmente in pensione dopo 40 anni di lavoro. «Per tutti “Matteo”, sempre disponibile a fare del bene per la sua Pennabilli, in possesso di ampia memoria storica e quindi a conoscenza di ogni singola opera sia stata compiuta nel nostro Comune negli ultimi 40 anni», spiega il sindaco Mauro Giannini, che fa a Guerrini gli auguri «di una splendida vita da pensionato, certi che comunque continuerà a dare il suo contributo per aiutare il paese». Il successore di Guerrini sarà la geometra Roberta Grifoni, assunta a seguito di vittoria nel bando comunale. «La sua competenza le permetterà di svolgere al meglio questo incarico», evidenzia il sindaco Giannini.