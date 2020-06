Il 1 luglio riapre a Rimini Italia in Miniatura, tutte le novità

Eventi

| 14:38 - 30 Giugno 2020

La Città del Vaticano in miniatura all'interno del parco riminese.

Dal 1 luglio trovare Italia in Miniatura sarà un gioco grazie alla statua del ragazzino gigante, alto 10 metri, che ricorda che tutti siamo stati bambini e rappresenta l’impegno che il gruppo Costa Edutainment dedica allo storico parco di Rimini.

Da tre anni sono in corso miglioramenti (che proseguiranno anche in futuro) per fare in modo che una giornata nel parco tematico riminese sia un ricordo da custodire per tutta la vita, a cominciare dall’emozione dell’ingresso, trasformato in un giardino con verde e fiori, fontane danzanti con giochi di luce e colore.



Tutto ha la dimensione dell’incanto nel parco miniature, dove si gira l’Italia fra giochi di proporzioni e meraviglie in scala. Oltre 270 riproduzioni di monumenti italiani ed europei si affacciano ora su oltre 100 piazze restaurate in ogni dettaglio, immerse in un paesaggio fatto di mari, laghi, cascate, montagne e 5000 veri alberi. Trenini e barchette completano l’illusione di essere in un paese reale, solo più piccolo, mentre tanti pulsanti da schiacciare danno vita a scene in movimento nelle piccole città.



Il biglietto include le attrazioni. Ancora più affascinante Venezia, dove tutti possono farsi portare in gondola fino a Piazza San Marco. Ancora più a misura di bambino Scuola Guida Interattiva, dove s’impara a guidare in una città-giocattolo, ancora più fiabesca Pinocchio, dove Mangiafuoco apre la porta della più nota fiaba italiana. Da Cannonacqua alla Vecchia Segheria, dalla Monorotaia a Piazza Italia, fino a Esperimenta, Pappamondo e alle mongolfiere della Torre Panoramica, tutti gli angoli del parco strappano un “Oh” di meraviglia, comprese le surreali aree selfie con scenografie giganti o i curiosi Muri Parlanti, d’Italia e d’Europa.





Un impegno che continua

Per questa grande opera, Costa Edutainment si è avvalsa dell’esperienza e della grande professionalità di Filmmaster Events, una delle realtà più rinomate al mondo nella creazione e produzione di grandi eventi “live” (tra i quali l’inaugurazione di Expo 2015 e le cerimonie di Rio 2016), che con la direzione artistica di Alfredo Accatino sta curando il restyling dell’immagine del parco e della visitor experience: a loro il compito magico di far tornare Italia in Miniatura il luogo dove i piccoli si sentono grandi e dove i grandi… tornano bambini.

Speciale *Covid19* Sicurezza e Serenità garantite

Al pubblico si chiede solo di indossare la mascherina e si consiglia di preacquistare il biglietto online per evitare code, al resto pensa il parco: termo scanner per rilevare la temperatura, distributori di gel disinfettante ovunque, bolli a terra per indirizzare la direzione di visita, in modo che i visitatori possano girare l’Italia e l’Europa senza perdere neanche un’emozione, fino alla nuova mappa alla mappa scaricabile sul telefono, Italia in Miniatura riapre garantendo al suo pubblico una visita serena e sicura.



Sconti speciali online

Se il biglietto alle casse resta invariato, ecco la vera sorpresa: chi acquista il biglietto online otterrà sconti esclusivi e non dovrà fare code e soste in biglietteria.