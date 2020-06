Premio da 500 euro interamente devoluto all'Ausl Romagna: ecco il bel gesto di Rimini smoke box

Eventi

Rimini

| 13:53 - 30 Giugno 2020

La locandina di RSB per l'evento a favore dell'Ausl Romagna.

La campagna di sensibilizzazione sull’abbandono dei mozziconi a terra ma più in generale a favore della tutela ambientale dal titolo "Rimini smoke box" verrà premiata giovedì 2 luglio alle ore 10 alla Coop Rimini Celle per la foto “Maxi raccolta di mozziconi” presentata al concorso fotografico “Sei il cambiamento che vorresti vedere? – Immagini di pratiche quotidiane di sostenibilità ambientale”, inserito nell'ambito del Green social festival. Il premio speciale di 500 euro offerto da Coop Alleanza 3.0 sarà donato interamente all’Ausl Romagna. Presenti Paolo Semprini per Coop ed Elisabetta Montesi per l'Ausl, più l'assessora all'ambiente Anna Montini.