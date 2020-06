Nuovo piano Casa e stanziamenti regionali al centro del nuovo dibattito di Rimini domani adesso

Eventi

Rimini

| 13:18 - 30 Giugno 2020

La copertina del dibattito di questa sera in diretta Facebook dalla nostra pagina.

Continua il percorso di "Rimini Domani, Adesso" con un nuovo incontro dibattito via streaming dedicato stavolta al tema della casa vista come bene fondamentale per lo sviluppo della nostra comunità.



Pochi mesi fa proprio il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini aveva preso l'impegno per un nuovo piano Casa con lo stanziamento di fondi che garantissero una riqualificazione degli edifici Erp/Ers esistenti dal punto di vista sismico, energetico e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Queste priorità sono già state messe al centro del nuove progettualità regionali, anticipate dall’assessore al bilancio Paolo Calvano insieme all'assessora al welfare Elly Schlein, di concerto con le Acer locali, tanto che la Regione sarà la prima ad attuarlo.



Il tema sarà al centro del quinto incontro organizzato dalla piattaforma per riunire i protagonisti della stesura del nuovo piano caso della nostra Regione ed esperti del settore: Luca Talluri ( presidente di Federcasa), Paolo Calvano ( assessore regionale al bilancio), Claudia Corsini (vicepresidente Acer Rimini), Federico Aldini e Alice Gardini (architetti di stima nazionale).



Appuntamento alle ore 21 in diretta sulla nostra pagina Facebook, con il supporto di Radio Bruno.