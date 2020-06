Rimini: prende forma la passeggiata in legno del Parco del Mare

Attualità

Rimini

| 12:48 - 30 Giugno 2020

Foto dalla pagina Facebook dell'assessore Jamil Sadegholvaad.

Sta prendendo forma il tratto del Parco del Mare tra piazzale Fellini e piazzale Kennedy a Rimini. Le foto pubblicate sulla propria pagina Facebook dall'assessore Jamil Sadegholvaad che si scusa con la cittadinanza «per i disagi e per i ritardi dovuti a una situazione assolutamente imprevista e imprevedibile»: il riferimento è alla serrata a seguito dell'epidemia da nuovo coronavirus e poi a ritardi alla fornitura del legno di tipo Massaranduba da ditte del Brasile, stato che esporta con grandi difficoltà in questo momento, essendo in piena emergenza Covid-19. Al termine dell'estate, spiega Sadegholvaad, partirà il completamento di tutto il tratto ricompreso tra la passeggiata in legno e gli alberghi; inoltre saranno realizzati giochi d'acqua e fontane, un'area carrabile di servizio a operatori economici della zona, aree giochi, palestre e una pista ciclabile.