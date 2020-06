Al Cinema Tiberio doppio appuntamento con Doc in tour

Eventi

Rimini

| 12:33 - 30 Giugno 2020

Una scena di "Kemp - My Best Dance is Yet to Come".

Seconda serata al Cinema Tiberio di Rimini per la rassegna Fice Emilia Romagna Doc in Tour, il tradizionale appuntamento dedicato al documentario emiliano-romagnolo: la rassegna è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili distanziati (58) per la normativa vigente in materia sanitaria. I posti verranno assegnati direttamente in biglietteria in ogni serata, non si effettuano prenotazioni. Le proiezioni iniziano alle ore 21.

Mercoledì 1 luglio è in programma una serata dedicata alle arti varie: si parte con Carracci – La rivoluzione silenziosa di Giulia Giapponese, viaggio nella pittura del celebre “collettivo artistico”, protagonista indiscusso dell’arte del ‘500, fondatori a Bologna, la loro città, dell’Accademia degli Incamminati, concentrandosi sulla riproduzione del reale, artefici di un immenso patrimonio, esposto nelle gallerie di tutto il mondo occidentale, raccontato da Marco Riccòmini.

A seguire, Kemp - My Best Dance is Yet to Come di Edoardo Gabriellini (il protagonista di “Ovosodo” di Paolo Virzì), ritratto realizzato a pochi mesi dalla scomparsa, dell’istrionico ed eclettico performer Lindsay Kemp, dagli spettacoli nel circuito “Off-Off Broadway” al lavoro nel cinema con Ken Russell e Todd Haynes, fino ai legami e alle ispirazioni per artisti come David Bowie, Kate Bush e Derek Jarman.