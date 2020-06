Calcio RSM: Cosmos, rinnova il terzino verucchiese Baschetti

Sport

| 12:27 - 30 Giugno 2020

Baschetti in azione con la maglia del Cosmos.

Francesco Baschetti rimarrà alla Società Sportiva Cosmos ancora per un’altra stagione. Lo afferma la dirigenza del club calcistico di Serravalle.



Il terzino sinistro ex Tre Penne e Pietracuta afferma: “Sono felicissimo di far parte della Società Sportiva Cosmos per il quarto anno di seguito. Per me la riconferma in rosa è un piccolo traguardo perché, nella mia lunga carriera calcistica, non ho mai indossato la stessa maglia per quattro anni consecutivi. Ormai considero la Cosmos come la mia seconda famiglia. La scorsa stagione ha avuto due facce: la prima parte è stata molto complicata e povera di risultati, mentre la seconda ci ha regalato diverse soddisfazioni ma l’emergenza coronavirus ci ha impedito di staccare il biglietto per la fase finale del campionato. Mi auguro che la Cosmos riesca nella prossima stagione a ripartire e riprendere il percorso interrotto. Abbiamo trovato l’amalgama giusta tra noi calciatori e con lo staff tecnico: sono sicuro che riusciremo a dire la nostra sia in campionato che in Coppa Titano”.