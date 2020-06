Calcio RSM: San Giovanni, i primi acquisti il portiere Manzaroli e l'attaccante Fancellu

Sport

Da sinistra Manzaroli e Fancellu.

Il San Giovanni programma il presente con lo sguardo al futuro e, dopo aver confermato lo staff tecnico per la prossima stagione ribadendo la fiducia a mister Paolo Baffoni e al vice Antonio Guerrieri, fa altrettanto con l’assetto societario. Iniziando anche le grandi manovre in fatto di calciomercato.



Nei giorni scorsi sono state infatti rinnovate le cariche del direttivo per il triennio 2020-2023 e si è assistito appunto a una sorta di proroga dell’attuale assetto. Alla presidenza rimane infatti Massimiliano Venturi, che continuerà a essere affiancato dal vice Mario Beccari, dal segretario generale Fabio Giardi e dal consigliere responsabile economico Luigi Cecchetti.



“Quella del San Giovanni è una grande famiglia e sono onorato di esserne alla guida. Come in una famiglia vera le decisioni si prendono però tutti insieme, il nostro è un lavoro collegiale, ed è di concerto che abbiamo tesserato i primi atleti per la prossima stagione” rivela lo stesso Venturi, annunciando i primi due colpi dell’estate. Un gradito ritorno e un volto nuovo sull’asse portiere-attaccante per quella che sarà la spina dorsale del San Giovanni del domani: “Torna a casa e si lega al nostro club per i prossimi tre anni Andrea Manzaroli, portiere classe 1995 lo scorso anno al Pennarossa. Diamo inoltre il benvenuto a Nicolò Fancellu, attaccante classe 1999 partito da Ronco e nel campionato appena concluso in Promozione con la casacca del Gatteo dopo aver vestito nel 2018-19 i colori della Sammaurese”.