Riccione, riapre Aquafan: confermata partnership con Radio Deejay

Eventi

Riccione

| 10:49 - 30 Giugno 2020

Soddisfatta Patrizia Leardini, amministratore delegato di Aquafan.

Riapre domani, (mercoledì 1 luglio) sulla collina di Riccione, Aquafan, il parco acquatico piu' famoso d'Europa, che anche quest'anno conferma la collaborazione con Radio Deejay. Ancora una volta, dunque, tra fine luglio e per tutto agosto Linus e gli altri personaggi della stazione "si trasferiranno da via Massena ai famosi Studios di Aquafan, a bordo Piscina Onde". Ovviamente soddisfatta Patrizia Leardini, amministratore delegato di Aquafan, che sottolinea come questa collaborazione "vada avanti da oltre 30 anni tra dirette, ospiti ed eventi. Assieme agli amici di Radio Deejay- conclude- vogliamo offrire al grande pubblico di Aquafan una nuova estate ricca di divertimento e grandi emozioni".