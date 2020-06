La Baby Gang continua a terrorizzare,  due colpi nella notte a Riccione

Cronaca

| 10:23 - 30 Giugno 2020

Si avvicinano ad un ragazzo e tra una moina e l'altra lo rapinano. La baby gang nuovamente in azione. E' successo nella notte tra lunedì e martedì a Riccione. La vittima è un 16enne modenese che, verso mezzanotte, stava passeggiando nei pressi del porto. Prima è stato avvicinato da tre ragazze che hanno tentato di distrarlo facendogli delle avances. Sono poi arrivati altri tre ragazzi, complici delle giovani, che hanno strappato la collanina che aveva al collo e sono scappati. Il 16enne non ha riportato ferite. Il valore della catenina è di circa 200 euro.

Un secondo episodio è accaduto verso le 2 in piazzale Curiel. La vittima è un altro 16enne bolognese. Accerchiato e spintonato da tre coetanei è stato derubato anche lui della collanina che portava al collo. Anche questo monile vale circa 200 euro.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Riccione per risalire alla banda. Dalle testimonianze si tratterebbe di minorenni, sia maschi che femmine, di nazionalità italiana e nordafricana.