Si annoiano e rubano sotto gli ombrelloni, denunciati due minorenni riminesi

| 10:08 - 30 Giugno 2020

Fanno razzia tra gli ombrelloni in spiaggia a Riccione, denunciati due minorenni. Lunedì nel tardo pomeriggio sono arrivate diverse segnalazioni ai Carabinieri di bagnanti che avevano subito dei furti di effetti personali lasciati sotto agli ombrelloni. La spiaggia oggetto dei furti è quella del lungomare della Costituzione. I militari si sono recati nel posto dell'ultimo furto segnalato e, raccogliendo le testimonianze, hanno appurato che i ladri erano due giovani notati aggirarsi tra gli ombrelloni in modo sospetto. Sono scattate le ricerche e, nei pressi della stazione, i ragazzi sono stati individuati. Alla vista dei militari sono scappati in direzioni diverse. Un 15enne riminese residente a Riccione è stato inseguito a piedi e fermato da un carabiniere mentre tentava di disfarsi di un portatessere rubato. Il suo complice, un 17enne, anche lui riminese residente a Riccione, è stato rintracciato poco dopo.

In caserma il 15enne ha confessato diversi furti. Ha raccontato che, con il complice, avevano preso molti zaini e si erano poi recati in un parcheggio sotterraneo per dividersi il bottino: due cellulari, una sigaretta elettronica e 120 euro in contanti. Prima di separarsi avevano deciso di nascondere i telefoni in una cabina dell'elettricità, per andarli a recuperare in seguito. Anche il 17enne, in caserma con i genitori, ha confermato la versione del complice. Entrambi sono stati denunciati e la refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari.