Calcio Promozione: Pietracuta, colpo di mercato. Vukaj per affiancare Fratti in attacco

Pietracuta di San Leo

| 10:05 - 30 Giugno 2020

Calciatori del Pietracuta (foto di repertorio).

Dopo averlo affrontato come temibile avversario e averne subìto anche qualche gol di pregevole fattura, l’attaccante classe ’93 Flamur Vucaj nella prossima stagione rinforzerà il reparto offensivo del Pietracuta che sarà di nuovo impegnato nel campionato di Promozione. Con caparbietà il D.S. Conti ha lungamente corteggiato il prodotto del vivaio della Stella, consapevole di poter aggiungere in tal modo un pezzo da novanta alla rosa che Mister Fregnani avrà a disposizione per la prossima annata calcistica. Ripercorrendo la carriera di “Flama” risulta evidente la sua notevole vena realizzativa, a partire dal primo gol segnato nella stagione 2013-14, 3 e 11 nei campionati successivi, fino ai 20 che gli valsero il titolo di vice capo cannoniere di Promozione nella stagione 2016-17, sempre indossando la divisa gialloblu della Stella. Poi il passaggio al Tropical Coriano e la conferma con 14 reti totali, dovendo suddividere il reparto con altri prolifici compagni, fino alla sfortunata annata successiva quando un prolungato infortunio lo fermò a quota 8. La scorsa stagione vede Vucaj impegnato nel campionato sammarinese tra le fila della Juvenes Dogana dove segna 4 dei 9 goal totali realizzati dai rossoblu tra la fine di settembre e febbraio, prima dello stop dovuto al covid-19. Insieme al super bomber Fratti, alla sorpresa della scorsa stagione Bruma, al nazionale sammarinese Fabio Ramon Tomassini e ai promettenti under Galli e Satalino, formeranno un reparto d’attacco che offrirà a Fregnani ampia e varia disponibilità di scelta, senza abbassarne il livello di pericolosità.



Ufficio stampa Pietracuta Calcio