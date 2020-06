Rimini, il caldo protagonista di questo fine giugno. Ma venerdì possibile break temporalesco

Attualità

Rimini

| 21:24 - 29 Giugno 2020

Foto Niccolò Ubalducci.

Il vento di libeccio oggi ha soffiato con intensità sul riminese, portando a un calo dei tassi di umidità, ma anche a temperature con picchi sui 34-35°. E' la prima ondata di caldo dell'estate 2020, anches e non di matrice africana, e probabilmente destinata a essere interessata da un break venerdì prossimo (3 luglio). Ne abbiamo parlato con Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna.



1 - Federico, stiamo vivendo la prima ondata di caldo della stagione. Però sembra essere di breve durata, giusto?



"Si, oggi è stata la giornata più calda probabilmente, per via della ventilazione di Garbino che ha fatto registrare picchi fin sui 34/35°C in prossimità della costa. Domani sarà ancora presente seppur con minor veemenza e successivamente lascerà spazio al ritorno della brezza. Meno caldo anche se con tassi di umidità superiori. In ogni caso, man mano che passeranno i giorni aumenterà anche la variabilità".



2-Ecco, parliamo del peggioramento del weekend: cosa dobbiamo aspettarci?



"Precisiamo: il peggioramento appare probabile per la giornata di Venerdì 3 luglio, quando i fenomeni, anche temporaleschi, potranno divenire diffusi sull'Emilia-Romagna ed interessare anche la nostra provincia, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Poi, tra la notte e la prima mattinata di Sabato vedremo gli ultimi residui, ma l'alta pressione tornerà ad interessare le nostre zone, portando cieli poco nuvolosi sia Sabato pomeriggio sia nella giornata di Domenica".



3-Giugno come si chiude sotto il profilo termico e sotto il profilo delle piogge?



"Per quanto riguarda Rimini, (pur mancando un giorno), il mese di Giugno concluderà in media dal punto di vista termico e anche dal punto di vista delle precipitazioni, stando ai dati del clima 1991-2019 cui facciamo riferimento.

Sono ancora qui che attendo gli "urlatori" che a Maggio gridavano inizio di estate rovente e super secco..."



4-Secondo l'outlook mensile, che mese di luglio sarà?



"Come sempre, outlook mensili e stagionali presentano un'attendibilità bassa e son prodotti sperimentali. Non devono essere intesi come una previsione al dettaglio "per la città di Rimini", tuttavia qualcosa si può intravedere, soprattutto per le prime due decadi del mese. Luglio probabilmente trascorrerà all'insegna di temperature prossime alla media o leggermente superiori, anche se ad ora sembrano scongiurati almeno in questa prima parte picchi particolari di caldo. Dal punto di vista delle precipitazioni, un po' di variabilità potrà essere presente, perlopiù a sfondo temporalesco nelle ore pomeridiane e con maggior probabilità sui rilievi. Da valutare un eventuale transito perturbato tra Lunedì e Mercoledì prossimo, ma ci ritorneremo come sempre nei nostri aggiornamenti!".



