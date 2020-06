Saluti, mercatini, bandiere arcobaleno e inaugurazioni nell'estate di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 18:47 - 29 Giugno 2020

Inaugurata a San Giovanni in Marignano la gestione di Asmara.

Ripartono a suon di emozioni gli eventi a San Giovanni in Marignano. Dalla scuola, al turismo, all'ambiente, al mercato, al commercio, è stato un weekend davvero da ricordare.



Sabato si è svolta la Giornata del Saluto per i bambini e ragazzi che concludevano un ciclo scolastico, di Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria Inferiore. Una giornata bellissima e condivisa, grazie all'apporto di tante professionalità e all'impegno di numerosi volontari. "È stato un momento davvero emozionante per rivedersi, salutarsi e riaffermare il ruolo fondamentale della scuola nella vita dei ragazzi. Lo abbiamo desiderato fortemente. Grazie alle tante persone che lo hanno reso possibile e colorato di gesti intensi e parole profonde".



Domenica mattina l'amministrazione comunale ha presenziato alla messa in onore di san Giovanni, un'occasione di incontro, confronto e riflessione, ma anche per valorizzare le origini e l'identità del paese. Da alcuni anni è stata ripristinata questa celebrazione ed è davvero un momento significativo e condiviso. "L'amministrazione tiene molto ad essere presente in questi momenti fortemente simbolici. Quest'anno riteniamo fondamentale ringraziare la comunità parrocchiale per essersi spesa con grande generosità negli ultimi mesi così difficili, ma anche i sacerdoti con cui ci siamo spesso confrontati. Anche nei giorni più difficili non ci siamo sentiti mai soli. Un grande ringraziamento a Caritas per il suo fondamentale impegno a sostegno di chi si è trovato in grande difficoltà con l'emergenza Covid, il loro apporto è stato davvero fondamentale".



Nella giornata di domenica è stata esposta una bandiera arcobaleno alla finestra del municipio per celebrare un importante ricorrenza: i 50 anni dalla prima Pride Parade di New York. "Riteniamo fondamentale esprimere con determinazione la nostra posizione nei pieni diritti di tutte le persone di esprimere se stessi nella società. L'Amministrazione comunale ha il compito di lanciare messaggi importanti e promuovere il diritto all'affermazione, all'espressione e alla libertà di tutti i cittadini. Teniamo molto che tutti si sentano accolti e rappresentanti e ci impegniamo da sempre per questo".



Sempre domenica si è svolto "Il Vecchio e l'Antico", mercatino di antiquariato. Nonostante il caldo, tantissimi erano gli espositori ed anche il pubblico non è stato da meno. L'evento si è svolto nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. "È stato meraviglioso vedere nuovamente il nostro paese popolarsi di persone, bancarelle e colori. Ci auguriamo che i due eventi speciali di luglio ed agosto siano allo stesso modo partecipati. Tutte queste iniziative possono rappresentare un'opportunità per il commercio marignanese, insieme alla ripartenza degli eventi del Riviera Horses ed alla bellezza del nostro centro storico, scelto da molti turisti. Abbiamo appena trascorso un weekend decisamente intenso e speriamo che le prossime settimane non siano da meno!".



Domenica sera infine è stata inaugurata la gestione di Asmara (ex frantoio lungo il percorso del torrente Conca) da parte dell'associazione Regno di Fuori. Presto vi aggiorneremo sulla programmazione delle attività. Finalmente anche questo spazio sarà a disposizione della Comunità per proposte ed iniziative. "Tutte queste ripartenze ci rendono orgogliosi e nonostante l'impegno che richiede ripensare iniziative e progetti, l'entusiasmo e la collaborazione del territorio ci danno sempre più maggiore slancio per continuare su questa strada!".