Sport

Repubblica San Marino

| 18:38 - 29 Giugno 2020

Il capitano Arrigoni.

La Società sportiva Murata sanmarinese annuncia la conferma del capitano Nicholas Arrigoni, di Gianmarco Baschetti e di Patrik Giulianelli.



I tre giocatori si sono particolarmente distinti nella scorsa stagione, terminata anzitempo per l'emergenza Covid-19 e saranno la spina dorsale per il nuovo Murata.



Il capitano Nicholas Arrigoni, che ha ereditato la fascia da Nicola Albani, non si nasconde: "Puntiamo a fare meglio rispetto al 5° posto della scorsa stagione ed a centrare l'Europa".