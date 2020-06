Tornano ad abbassarsi i positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna: +16 ma solo 5 con sintomi

Attualità

Emilia Romagna

| 17:30 - 29 Giugno 2020

Persone in fila fuori da un supermercato a Bellaria (foto di Alessia Bocchini).

Sono solo cinque su 16 le persone con sintomi affette da Covid-19 in Emilia-Romagna scovate domenica dall'analisi di 2721 tamponi, un numero che torna ad abbassarsi dopo le montagne russe degli ultimi giorni, con sbalzi dovuti al focolaio bolognese. Rallentano le guarigioni, fermandosi a 24, e purtroppo i decessi ancora non arrivano alla battuta di arresto: altre due persone hanno perso la vita per conseguenze innescate dall'infezione da nuovo Coronavirus. I malati effettivi a oggi sono 1032 (-10). I pazienti in terapia intensiva sono 12, come ieri, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 111 (+3).



Purtroppo, si registrano 2 nuovi nuovi decessi nelle province di Modena e Ravenna. In provincia di Rimini non si è registrato nessun nuovo caso di positività.