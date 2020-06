San Marino si riconferma Covid free, nell'aggiornamento del lunedì tutti i dati fermi a zero

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:25 - 29 Giugno 2020

La conferenza stampa di questa mattina per l'analisi del fenomeno Coronavirus a San Marino.

La pandemia da Coronavirus nella Repubblica di San Marino ha contagiato 698 persone e ne ha uccise 42, di conseguenza in 656 sono guariti dopo aver sviluppato sintomi più e meno lievi. Non ci sono quindi altri positivi rilevati dai 31 tamponi refertati tra venerdì e domenica sul Titano, congelando la curva dell'andamento del contagio nella piccola repubblica. Un respiro di sollievo ancora più lungo per i gestori dell'emergenza, che sono ancora alle prese con 5 quarantene su persone che sono entrate a contatto stretto con persone in precedenza malate e che dovranno rispettare il periodo di isolamento domiciliare prima di poter rientrare in contatto con persone clinicamente sane. In tutto sono stati refertati 5700 tamponi dall'inizio dell'emergenza sanitaria, iniziata a San Marino il 27 febbraio.