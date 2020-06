A Santarcangelo Fuori Stagione speciale con due spettacoli teatrali all’aperto dedicati all’infanzia

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 17:12 - 29 Giugno 2020

Nel mese di luglio a Santarcangelo di Romagna nel nuovo spazio dello Sferisterio riprende "Fuori Stagione" nella sua edizione speciale, dedicata ai bambini e agli adulti che li accompagneranno. Nonostante le difficoltà del momento infatti, gli organizzatori hanno scelto di riprendere la rassegna da dove si era interrotta lo scorso febbraio, quando le nostre vite sono cambiate e anche il teatro si è fermato. Due serate all'aperto per due lavori che partono dalle fiabe classiche per toccare due temi centrali del nostro tormentato presente.



Venerdì 3 luglio alle ore 21 in scena il teatro Due Mondi con il racconto de Le nuove avventure dei Musicanti di Brema. Alla ricerca di una città ospitale, che possa mettere i valori davanti alle apparenze. Ospitare un bambino perché è un bambino, indipendentemente dalla sua provenienza, dal colore della sua pelle, perché la storia del mondo è esattamente la storia degli spostamenti dell’uomo tra un luogo da cui bisogna allontanarsi, o fuggire, e un luogo migliore nel quale approdare e costruire il futuro.



Venerdì 24 luglio alle ore 21 in scena Storia di una bambina, di Luca Serrani e Isadora Angelini, come molte fiabe mette al centro della vicenda una giovane donna, illuminando una visione non scontata sul femminile e sul rapporto madre-figlia (e al contempo su quello padre-figlio) creando uno specchio che ingigantisce pensieri, parole e convinzioni radicati in un terreno che troppe volte ci spaventa guardare.



Entrambi gli spettacoli sono aperti a tutti e consigliati in particolare ad un pubblico dai 5 ai 14 anni. Per informazioni e prevendite chiamare il 338 3997613 o scrivere a info@teatropatalo.it.