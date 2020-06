La vita di don Benzi raccontata ai bambini, esce un libro

Attualità

La prima biografia illustrata di don Oreste Benzi è da oggi disponibile in libreria, pubblicata da Sempre Editore, la casa editrice fondata dallo stesso don Benzi, con testi di Chiara Bonetto e illustrazioni di Giulia Boari. Un libro per bambini che racconta la vita del "prete dalla tonaca lisa". Un susseguirsi di aneddoti e racconti narrati con un linguaggio adatto ai bambini, per far loro conoscere questo "eroe positivo". Per scegliere gli aneddoti da raccontare l'autrice Chiara Bonetto, giornalista che ha conosciuto personalmente don Benzi, ha compiuto un ampio lavoro di ricerca: "Ho letto i libri finora usciti sulla vita di don Benzi, ho consultato il materiale conservato presso il centro di documentazione della Comunità Papa Giovanni XXIII e in qualche caso ho anche intervistato i protagonisti dei fatti narrati. - racconta - Anche se è un libro per bambini, volevo essere fedele il più possibile a quello che è davvero successo". Il libro esce oggi 29 giugno, anniversario della sua ordinazione sacerdotale avvenuta nel 1949 a Rimini, quando aveva 23 anni.