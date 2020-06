EnjoyCattolica, weekend da oltre un milione di visualizzazioni tra i giovani grazie agli influencer

Turismo

Cattolica

| 16:39 - 29 Giugno 2020

Social reunion di 25 influencer nella Regina.

Far vivere la vacanza a Cattolica ai giovani ed adolescenti della “Generazione Z”. Con questo intento venerdì sono approdati in città ben 25 tra i più conosciuti tiktokers, instagrammers e youtubers italiani, idol teen che fanno complessivamente oltre 7 milioni di followers di Instagram e 14 milioni di ragazzi e ragazzi su Tik Tok, un modo per raccontare la Regina a una platea potenzialmente enorme di giovanissimi con i linguaggi e le grammatiche più innovative dei social.



Un diario di viaggio fatto di video, immagini e commenti che hanno collezionato, con decine si stories quotidiane, oltre un milione di visualizzazioni gionaliere. A presentare la città ai giovanissimi ci hanno pensato il Sindaco Mariano Gennari e l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri che si sono soffermati a dialogare con loro. Divertimento, emozioni e sentimenti che confluiscono nel progetto “Enjoy Cattolica” pensato per promuovere con forme nuove di comunicazione la destinazione turistica. Oggi le giovanissime star della rete riescono a condividere le proprie esperienze con i loro coetanei e le loro famiglie.



Ad accompagnare i giovani influencers in questa vacanza è stato Andrea Prada, direttore artistico e conduttore dell'evento, per loro una sorta di “fratello maggiore”. Il programma del weekend si è snodato tra l'Hotel Carducci che li ha ospitati, party in piscina, la cena in spiaggia presso il Malindi Beach Café, la visita all'Aquario ed una escursione in barca. Spazio anche ad una serata di gala sabato sera in Piazza della Libertà a San Marino, promossa da Marlù Gioielli che è partner di tutta l'iniziativa. Ottima sintonia con i rappresentanti del Titano, tra questi il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, con cui gli Amministratori si sono soffermati a discutere di promozione del territorio.



E le azioni di marketing turistico digitale continueranno nei prossimi giorni. Domenica 12 luglio, alle 13.50 andrà in onda su Rete4 la puntata di “Donnavventura” dopo le recenti riprese della troupe ospitata in città nei giorni scorsi. Già annunciato anche il prossimo appuntamento che si svilupperà su quattro date, 18 e 19 luglio e 7 ed 8 agosto, sotto il nome di “Events”. Spazio ancora alle web star più in voga, attesi per questa occasione i live show con Marta Losito, Dinsieme, Random, Sespo e Rosalba. Il 9 agosto annunciato un concerto musicale in piazza I° Maggio con un big della musica italiana che verrà reso noto a breve.



Ecco 25 talent della Social Reunion: Serena Puppo, Noemi Mortella, Matteo Borroni, Anna Ciati, Riccardo Aldighieri, Alessia Lanza, Susanna Bonetto, Grealisisters, Asia Bertoncelli, Eleonora Testagrossa, Ayo, Giorgio Savo, Mirko Magliocco, Sofia Chawki, Vincenzo Tedesco, Thomas Camorani, Martina Rinaldi, Alice De Bortoli, Giulia Zoccali, Luca Cobelli, Rebecca Gradoni, Alessandro Amendola, Martina Brondin, Hey.Sober.