Sì a pedoni ma no alle bici sulla passeggiata Shakesperare a Riccione

| 14:53 - 29 Giugno 2020

Le nuove fioriere per garantire la passeggiata pedonale su lungomare Goethe e Shakespeare a Riccione.

Sì ai pedoni e no alle bici, anche per lasciare lo spazio a passeggini e sedie a rotelle. Ecco come è stato sistemato da lunedì mattina il primo tratto della passeggiata pedonale sul lungomare Goethe e Shakespeare a Riccione, con un nuovo posizionamento delle fioriere agli ingressi.



Quattro ai lati e una centrare per proteggere quello che nasce come camminamento esclusivo e riservato al transito pedonale. Tra le fioriere sono stati lasciati 90 centimetri, sufficiente a garantire il transito dei passeggini e delle carrozzine, ma bastevoli a fermare il transito delle biciclette.



«La passeggiata Goethe e Shakespeare nasce come un cammino rilassante, un percorso da fare a piedi in tranquillità - sottolinea l'assessora ai lavori pubblici Lea Ermeti - permettervi il transito delle bici sarebbe un po' tradire il suo spirito iniziale. Ci siamo quindi assicurati di proteggere i pedoni e allo stesso tempo di garantire il passaggio dei passeggini e dei tradizionali trasporti per disabili. La segnaletica infatti sulla passeggiata indica il divieto di accessi a tutti i mezzi, tranne che ai pedoni».