VIDEO Incendio in appartamento a Riccione, viale Castrocaro chiuso al traffico

Cronaca

Riccione

| 14:37 - 29 Giugno 2020

Viale Castrocaro è stato chiuso momentaneamente al traffico intorno alle 13.30 di lunedì dalla polizia locale di Riccione, intervenuta a supporto dei vigili del fuoco impegnati nello spegnimento di un incendio in appartamento.



Le fiamme sembrano divampate da un impianto elettrico esterno in prossimità del numero civico 44, anche se le cause sono ancora in corso di accertamento. La casa interessata dalle fiamme è stata guastata dal fumo. Non vi sono stati né feriti né al momento risultano intossicati e le operazioni di spegnimento sono in via di ultimazione. Al termine delle operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti in 10 con 4 mezzi, è stata ripristinata la normale viabilità.